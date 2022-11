“Le mélange” de Checler : un album pour clarifier, ressentir, ouvrir les yeux, faire le bilan

Checler fait partie de cette génération décomplexée qui méprise les classifications et explose les barrières avec une modernité appuyée, à califourchon entre le Rap, la Chanson et le Rock, en passant par l'électro et la pop. Ne pas s'enfermer dans un genre ou dans un flow monolithique.

Chez lui, une myriade d'enthousiasmes bigarrés s'étalonnant au sein de sa trajectoire : Brassens, Le Forestier, Voulzy, Queen, Guns N'Roses, Hocus Pocus, Youssoupha, Mac Miller. Liste non-exhaustive. En instrumentiste expérimenté (également professeur de guitare), Jérémy s’amuse, navigue et tente à sa manière de connecter entre elles les différentes esthétiques musicales qu’il apprécie, avec comme seul ancrage l’exigence du récit, du texte, des histoires bien racontées.

Dans ce Mélange, guitare mutine et échantillons acoustiques s'entrechoquent aux productions plus électroniques. Légèreté pop, matelas downtempo, refrains galopants, se fondent dans le paysage et fontjaillir des émotions contrastées.