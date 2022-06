Le projet “Ma cité va chanter” ou comment remettre l’espoir au cœur des choses

Depuis 40 ans, l’inconscient collectif regarde les quartiers périphériques et populaires sous un angle biaisé. Les quartiers. Le béton, les tours, la drogue, la violence et les avenirs brouillés. Les clichés pleuvent et le soleil peine à percer ce brouillard trompeur. Et pourtant.

Ils s’appellent Mourad, Lummen Nae, Nassim, Oussama, Ikram, Soheib, Lyn, Nawelle, Ouidad, Lior, Bouchra, Chihab, Loïc, Tayah, Mélanie, Cyjah, Ismaël, Yan’Sine, May, Yunah. Et ils reprennent, en chantant, au saxophone, au piano ou à l’Oud, des standards de NTM, Alain Souchon, Daniel Balavoine, IAM, Diane Tell, Starmania, Yannick Noah, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Khaled, France Gall, Rachid Taha…

“Ma cité va chanter” n’est pas une compilation de musiques urbaines car il s’agit ici de rappeler qu’en banlieue aussi, la variété, musicale et humaine, a son mot à dire. Il s’agit de dire qu’on peut être né du mauvais côté du périphérique et vouloir quand même devenir quelqu’un : un boulanger, un chirurgien, une cheffe d’orchestre, une maîtresse, un ingénieur et, pourquoi pas… un artiste.

Au départ de ce projet, il y a un homme. Kerredine. Auteur, compositeur, chanteur depuis ses 8 ans pour dépasser sa propre timidité, ses chansons sont aujourd’hui étudiées à la prestigieuse université américaine de Stanford. Il est né à Argenteuil de parents ouvriers tunisiens, qui ont connu les bidonvilles en France et la précarité extrême et qui ont su, malgré la vie difficile, élever leurs enfants dans le respect et l’amour. Dans l’idée d’un lendemain possible.

Pour ce projet, Kerredine a traversé inlassablement le pays, nord, sud, est, ouest, il est allé partout, a repéré sur le net des jeunes de Marseille, de Lyon, de Montpellier, d’ici et d’ailleurs. Il voulait faire un truc pour eux, leur tendre la main, leur donner une chance ! Une fois le casting effectué, il s’est entouré d’une équipe de beatmakers (dont ceux de Gims, Booba, PNL…) et a enregistré le temps d’un week-end une chanson ici, une autre là. Le résultat est saisissant. Ce mélange de mélodies connues de tous et de sonorités urbaines, ces croisements de genres, cette capacité à dépasser les codes pour mieux unir les âmes offre aux chansons une fraîcheur imparable.

“Ma cité va chanter” ne sera pas qu’un simple album. Kerredine, à la fois grand frère et chef d’orchestre, en a déjà écrit la suite, sous la forme d’une comédie musicale. L’histoire ne fait que commencer.