“Le spectacle” d’Oré, une production épurée laissant plus de place à la fragilité de sa voix

Avec ce deuxième EP, Oré se dévoile et s’affirme encore un peu plus comme une artiste dont la légitimité ne fait aucun doute sur la scène pop française.

En 2019, on découvrait Oré, sa coupe au carré, son air mutin et son sac à dos lumineux en même temps que ses premiers morceaux qui lui avaient permis de se révéler aux INOUïS du Printemps de Bourges et de se faire une place de choix au sein de la sélection du FAIR.

Aujourd’hui, et en totale indépendance, c’est une Oré plus apaisée qui se présente à nous avec un généreux deuxième EP (8 titres) “Le Spectacle”. À l’horizon apparaît une prise de conscience nécessaire, qui pourrait résumer l’intention de cet EP : laisser éclore la douceur et la transformer en alliée.

Oré - La Vieille Maison (Clip Officiel)

À l’opposé de son premier EP, au flow et au rythme rapides, Oré franchit un cap et partage avec nous sa tendresse pour la chanson française. Autre refonte ? Les thématiques qui habitent ses nouveaux morceaux. Oré s’autorise, ici, la mélancolie du souvenir, où le passé est mis en scène pour mieux le chérir.

Sans forcer, Oré charme avec ce nouvel EP par la sincérité et la véracité de ce qu’elle nous raconte.