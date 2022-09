“Le vent du voyage” d’Auré, un road-trip onirique plein de douceur et d’humour

Un album “souvenirs de voyage” dont la pochette a été illustrée par le peintre et navigateur Titouan Lamazou.

Pour mieux se connaître, Aurélien Sandère décide un jour de partir loin de Paris, de ce quotidien morose, de cette “prison dorée”. “Avec sa guitare et son appareil photo, c’est l’heure du départ vers son Eldorado...” musical.

Il rêve de Bamako et file donc au Mali où il fait la rencontre de musiciens. Puis, il prend le premier avion et débarque aux Etats-Unis où petit à petit il va se mettre à nu. Il continue son voyage initiatique d’île en île, en passant par les Caraïbes et la Réunion.

Mais toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin, et contre toute attente, Paris lui manque. Il rentre avec un sourire jusqu'aux oreilles, des chansons dans sa besace et des images plein la tête qu'il souhaite partager.

Dans ce premier album, Auré livre une chanson pop exotique. Les instruments traditionnels africains Kora, Balfon, N’goni, rencontre les ukulélés, les guitares et les claviers pour transporter l’auditeur vers un voyage au départ de Paris vers le Mali. On reconnaît dans les chansons d’Auré, l’influence de ses voyages et de son quotidien.