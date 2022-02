“Les Forces Contraires : La Mort et La Lumière” de Terrenoire, une suite de leur premier album

Natifs du département de la Loire, Raphaël et Théo Herrerias passent une bonne partie de leur enfance à Terrenoire, un quartier ouvrier de la ville de Saint-Étienne. Lorsque les deux frangins décident de se lancer dans la musique, le nom de leur duo est déjà tout trouvé.

Initiés à la musique par un oncle fana de rock et de guitare, Raphaël et Théo choisissent ce nom de groupe à la fois pour ne jamais oublier leurs racines, et pour continuer de puiser leur inspiration dans le terreau fertile de leur terrain d’enfance.

En septembre 2020, le duo sort son premier album intitulé “Les Forces Contraires”. Aujourd’hui, ils reviennent avec une suite sous-titrée “La mort et la lumière”. Une œuvre profondément marquée par la disparition des suites d’un cancer du père de Raphaël et Théo en 2018 notamment avec le titre "Derrière le soleil".

7 nouvelles compositions à découvrir, bouleversantes histoires d’amour et de mort, à la charge émotionnelle poignante, à l’image de “Ça va aller" et “Jusqu’à mon dernier souffle”, deux titres devenus, sans le vouloir, hymnes des confinements successifs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cette année fut intense pour Terrenoire qui chante aussi sur le 23e album d’un autre Stéphanois, Bernard Lavilliers, sur le titre "Je tiens d’elle", en hommage à leur ville.