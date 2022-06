Les “Postcards” d’Oscar Anton : 1 mois, 1 ville, 1 chanson

Après son projet "Home of Sanity” lancé début 2020, l’artiste revient avec un nouveau concept

En 2020, Oscar Anton proposait le projet “Home Of Sanity”, 24morceaux et 12 bonus distillés tout au long de 2020. Une pierre après l’autre, Oscar a construit un havre de paix où se sont retrouvées les âmes souhaitant se reposer, partager et aimer.

Aujourd’hui, il se lance un nouveau défi. Celui de continuer sa success story tout en voyageant à travers le monde.

Milan, Berlin, Madrid, Istanbul, Amsterdam... Chaque premier vendredi de chaque mois, Oscar Anton nous écrit une “carte postale” depuis une ville dans laquelle il a écrit et composé un titre avec un autre artiste originaire de la ville en question.