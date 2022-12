“Liberté, égalité, sororité” de Kym Thiriot : parcours d’une femme libre, aventurière, parfois rebelle !

A travers ses textes et ses chansons, elle retrace son parcours et cherche à révéler sa nature profonde de femme multiple et contrastée !

Dans son premier EP, “Liberté Égalité Sororité”, Kym Thiriot a choisi d’affirmer les contrastes, car rien n’est tout noir ni tout blanc et rien n’est immuable, imperturbable, tout bouge et change et c’est ce qui fait la beauté notre humanité.

Ici l’artiste nous confie qu’elle a eu besoin d’apprivoiser sa féminité, pour ne plus en avoir peur ! Son single "Sororité” est d’ailleurs une ode au Féminin. Un Hymne pour rassembler et danser ensemble ! Loin des jalousies et des comparaisons, Kym Thiriot souhaite encourager les femmes à révéler leur nature, à s’accepter, à s’affirmer, à chanter, à aimer et à jouir de la vie !

Au niveau son, Kym Thiriot a souhaité faire une musique dansante, qui tabasse, qui libère et qui fédère ! Il est important pour elle d’assumer sa singularité et d’accepter l’autre comme il est malgré les divergences d’idées ou d’idéologie. Se sentir unie dans la tolérance serait pour elle une forme d’idéal. Elle n’a pas envie de lisser les aspérités et l’originalité avec une pensée unique et ou un comportement obligatoire... Elle souhaite montrer que l’on peut se lâcher, assumer nos parts d’ombres, nos contradictions, nos fiertés, nos peurs... sans avoir peur du jugement de l’autre...