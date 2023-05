“Loterie” de Sam Franck Blunier, 4e volet de sa pentalogie “The five album concept”

Sam Frank Blunier explore un peu plus encore les diverses facettes de nos sentiments et le fait à sa manière, entre mots ensorcelants et mélodies accrocheuses, parfois sombres souvent lumineuses.

Sam Franck Blunier dévoile le 4e volet de sa pentalogie “The five album concept”

Après “Il fait beau” (2015), “Des filles” (2016) et “Mystic Senor” (2020), Sam Frank Blunier dévoile le 4e volet de son défi un peu fou, celui d’une pentalogie intitulé “The Five Album Concept”. En éternel défenseur de la chanson française dans ce qu’elle a de plus riche, de plus universel, Sam Franck Blunier, avec “Loterie”, propose un album qui caresse autant qu’il secoue, qui montre les muscles pour mieux nous enrober de douceur, qui gentiment se moque de nos petits travers pour nous aider à mieux les comprendre. KLEINE TWITTERIN Sam Frank Blunier Un album plein de sérénité, où l’artiste souhaite que notre monde ultra connecté s'ouvre avec sincérité. À réécouter “Mystic Señor” de Sam Frank Blunier, un album qui s’inscrit dans un concept nouveau