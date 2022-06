"Lourd et Délicat” de Coline Rio, un EP qui joue autant l'atout du pointillisme que de la polychromie

Née dans une famille de musiciens, Coline Rio rêve, toute jeune, de chanter sur une scène. Ce rêve devient réalité grâce à Didier Varrod, directeur des antennes de Radio France, qui a organisé le concours "Avoir 20 ans en 21". La lauréate compose alors Horizon, une chanson très remarquée qui attire toute la considération du jury et du public, la plaçant parmi les 10 derniers finalistes et lui permettant d’être également invitée à l’Hyper Weekend Festival à la Maison de la Radio et de la Musique, en janvier 2022.

Cette création est un condensé d’émotions, invoquant le sentiment d’abandon, du manque de contact humain, du manque de rire et la nécessité de puiser en ses propres ressources intérieures.

La période du confinement a été très fertile pour cette artiste qui a su se projeter dans un Horizon, peut être sombre mais très créatif, pour évoquer la fin de l’amour, la fin de l’amitié et surtout le renouveau, la renaissance et l’espoir. Avec une voix limpide et touchante qui s’envole gracieusement sur les douces notes de son piano, nimbées par le violoncelle de Cécile Lacharme.

Coline livre aujourd'hui le fruit de 2 années de travail avec son nouvel album “Lourd et Délicat”. Ce dernier lie dans un dialogue permanent le classique et le moderne, le sensible et l'impérieux, l'assurance et le doute, l'agilité élastique de la voix et la percée chorale, le poétique et le cinématographique.