"Ma peau" de JeanneMarie, un propos très engageant, sensible et facétieux

Sur leur premier album, le duo composé de Jeanne Barbieri et Marie Schoenbock révèle une intimité, des joies et des doutes

Jeanne et Marie se sont croisées en 2011 et depuis elles observent, saisissent et racontent les enfants, les parents, la vie des belettes, les insomnies, la copine Emily... Et elles le font avec une approche sensorielle qui s’appuie sur une réelle exigence textuelle. En effet, on sent chez elles une vraie gourmandise pour la poésie de mots enlacés.

Le tout mis en forme grâce à une guitare envoûtante ou une boucle électronique veloutée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Donner à entendre le sens et s’ancrer dans la puissance de l’instant, voilà l’objectif du duo avec au bout une émotion, fulgurante et charnelle.

JeanneMarie explore les formes nouvelles d’une chanson qui se découvre des contours infinis. En nous désignant des horizons vocaux insoupçonnés, ce duo sublime s’annonce plus que précieux. Incontournable même