“Mad Ting 3” de Blaiz Fayah : un son dancehall mais aussi reggae, zouk et caribéen

Blaiz Fayah est un artiste à l’esprit familial, évoluant à échelle humaine pour réaliser des tubes internationaux.

Blaiz Fayah c’est 850k auditeurs mensuels sur Spotify, 36M d’écoutes Spotify pour son hit “Bad”, plus de 9 millions de vidéos TikTok sous le #blaizfayah.

Plus qu'un phénomène, l’artiste a su séduire les fans de Dancehall du monde entier à travers des hits portés par une énergie dansante dont lui seul a le secret. Une énergie unique qu’il a pu transmettre sur les meilleures scènes européennes en 2022 (Solidays, Garorock) et qu’il pourra continuer de répandre lors d’une quinzaine de dates européennes en 2023 (Dour Festival, Reggae Sunska, No Logo…).

Blaiz Fayah vient de dévoiler son nouveau projet, “Mad Ting 3” qui vient conclure la série des "Mad Ting”. L’artiste nous démontre l’étendue de ses références musicales en apportant des influences Dancehall, Kompa, Moombahton, Reggae, Shatta et Zouk.

Blaiz Fayah x Dj Fasta - No Matta (Official Video)

Pour l’occasion de véritables références dans leur domaine ont été invitées, comme Busy Signal, Jahyanai King et Nesly. En collaborant avec des DJ internationaux pour la production des titres de son album (Pays Bas, Royaume-Uni, Ile Maurice, Antilles…), l’artiste francilien parvient à étendre son influence à travers différentes scènes musicales internationales, comme le montrent les succès de ses différentes tournées en Amérique Latine (Colombie, Costa Rica, Chili, ...) ou encore dans l’océan Indien (Ile Maurice, Réunion, Seychelles, ...).