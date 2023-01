"Man Time" de Pollyanna, embarquez pour un périple aux multiples sonorités

Un voyage virevoltant vers des territoires magnifiques, qu’ils soient lointains ou intérieurs. Six titres, six instantanés de vies, lui suffisent pour nous prendre par la main et nous emmener dans un sublime manège aux douces descentes et fulgurantes ascensions.

En nous invitant à poser nos pas dans les siens avec son nouvel EP "Man Time", Pollyanna nous entraîne dans un périple ponctué par des sonorités où la folk se teinte de rock, hip hop, cold-wave ou de country pour mieux nous faire vibrer, où les notes viennent porter des mots qui font sens, où les couleurs de nos vies exacerbées sont visibles par tous.

"Man Time"… De sa voix douce et forte à la fois, Pollyanna explore aussi bien l’intime que l’universel, mettant ses mots exigeants au service de mélodies qui n’aiment rien tant que s’échapper des cases où l’on aurait envie de les ranger. Avec sa plume lucide et tendre, qui la place naturellement dans une grande famille où l’on retrouve aussi bien Neil Young, PJ Harvey que Laura Veirs, elle façonne avec délicatesse des chansons intemporelles qui, en explorant les passions et errances contemporaines, nous offrent sa définition de notre époque.

Nourrissant sa musique au fil des voyages, Pollyanna brosse le portrait d’une humanité dans toute sa complexité, toute sa beauté, entre romantisme noir et humour léger, quête de sens et failles plus ou moins conscientes.