Mauvaise Bouche nous offre 3 mix tape et 9 titres à découvrir autour de son tout premier projet

Emma met en mots et en maux ses colères, chagrins et espoirs et compile avec la poésie des choses simples, des moments pris à la volée à la manière de polaroïds.

Apparue dans le paysage musical avec “Solo” et “La Râleuse”, 2 singles aussi minimalistes que mélancoliques, Emma alias Mauvaise Bouche est une chanteuse et auteure montpelliéraine qui se distingue par une écriture authentique et des textes qui subliment avec esprit le quotidien.

Accompagnée de son producteur Smogy, Mauvaise Bouche produit un son léché, moderne et hybride, à mi-chemin entre la pop, le hip-hop et la soul, s’inscrivant dans la lignée d’un James Blake, Bon Iver ou du Kanye West de Jesus Is King et The Life Of Pablo.

Mauvaise Bouche - Solo

Trouvant son inspiration dans la vie de tous les jours, ses titres se font les témoins d’un ressenti immédiat, de ses réflexions les plus spontanées et trouvent leur résonance dans leur universalisme. Auto-proclamée looseuse, elle y rit de ses responsabilités, privilégiant une plume honnête et sensible à la façon de Frank Ocean, Erikah Badu et Lauryn Hill qu’elle cite en inspiration.