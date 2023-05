“Merci” de Mister Mat, un EP co-écrit et co-composé avec Vianney

Vianney a voulu entrainer Mister Mat hors de sa zone de confort tout en respectant ses racines : Le Blues et le Rock. Le son est moderne et en même temps on reconnait parfaitement la voix de Mat.

En 2019, après 13 ans en duo avec Mountain Men, plusieurs albums et près de 700 concerts, Mathieu Guillou et Ian Giddey décident de continuer leurs routes chacun de leur côté.

En octobre de la même année, il sort son 1er EP solo de 4 titres dont 3 reprises : "Freedom” en duo avec Nathalie Loriot (d’Anthony Hamilton et Elayna Boynton sur la BO de "Django Unchained” de Tarantino), "Georgia On My Mind” de Ray Charles et "Girls just want to have fun” de Cyndi Lauper.

En 2020, il dévoile son premier album "Désespérément optimiste" puis participe 2 ans plus tard à l’émission “The Voice” où il rejoint l’équipe de Vianney avec qui il arrive en finale. Les 2 artistes se promettent alors de travailler ensemble sur 1 titre. Quelques mois après la finale, et après avoir passé quelques jours en studio le titre "Merci !" existe enfin.

Merci

“Merci !” c’est aussi le titre de son nouvel EP sorti le 10 Mars dernier. Un opus qu’ils ont co-écrit et co-composé à 4 mains.