“Metamorphosis” de Shama, le début d’un nouveau voyage musical pour la chanteuse nantaise

L’artiste s’y dévoile en invitant à l’introspection comme à la danse, à travers des morceaux envoûtants, parsemés d’incantations mystiques, presque shamaniques.

Shama est une auteure-compositrice originaire de Nantes. Déjà connue en tant que leadeuse du groupe Moja, la chanteuse nantaise se révèle en solo dans un projet plus personnel aux sonorités world, electro et trip-hop.

Portée par son inspiration et ses émotions, l’univers de Shama se dessine naturellement, invoquant toutes ses influences : des musiques sacrées et percussives, des sonorités orientales, en passant par la profondeur de l'électro.

SHAMA - Celebration (Mha Puja) - Official Video

La voix, elle, est au centre, évoquant la puissance mélancolique de Sinead O’Connor, la profondeur mystique de Lisa Gerrard, la douceur de Morcheeba, le timbre cristallin d’Aurora.

Assumant l’universalité de la langue anglaise, “Metamorphosis” est une véritable émancipation musicale dans le cœur et l’âme de Shama, qui invite à l’introspection comme à la danse, s’interroge sur son époque, et se livre avec justesse, grâce et authenticité.