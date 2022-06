Michal Kwiatkowski est de retour au théâtre de l’œuvre avec un tout nouveau spectacle

Seul avec son piano, à la fois drôle et émouvant, Michal nous raconte son parcours en Pologne et en France, se livre sans tabous sur sa vie d’enfant, d’adolescent, sur son parcours d’artiste et de l’homme qu’il est devenu en 20 ans de vie en France.

Celui qu’on a découvert en 2003 sur TF1, habille son histoire de chansons sorties sur ses albums mais aussi de quelques reprises qui ont marqué son évolution. Michal aborde ce concert comme si c’était le premier.

Pour la mise en scène, le chanteur, pianiste et compositeurs a fait appel à Éric Théobald (François-Xavier Demaison, Richard Berry, Sandrine Sarroche…).