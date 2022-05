"Nearness” de Lynn Adib et Marc Buronfosse, un voyage initiatique du Moyen Orient vers l’Occident

Un album qui a pris forme au moment où la pandémie de Covid19 était au plus fort. Privés de concerts et de tournées, ils étaient alors totalement focalisés sur cette création.

Le duo est né durant l’été 2020 lors d’un concert improvisé à la dernière minute, sur l’île de Paros en Grèce, cristallisant l’envie de faire de la musique pour un public avide de sons et de vibrations. La magie a immédiatement opéré et les a convaincus de continuer ce duo, et ainsi d’envisager ce projet d’album commun.

Lynn et Marc ont décidé d’enregistrer leur duo durant l’hiver 2021. D’emblée ils ont désiré nommer l’album “Nearness”, qui signifie proximité, dans ce climat de confinement et d’isolement que nous vivions alors, où l’on avait le sentiment de s’éloigner peu à peu les uns des autres.

Afin d’enrichir ce duo sur quelques titres de l’album, Lynn et Marc ont invité d’autres musiciens : Jasser Haj Youssef à la viole d’amour, Rishab Prasanna à la flûte bansouri et Mosin Kawa aux tablas, ainsi que le chœur masculin Antifoniko Melos, un des chœurs byzantins les plus réputés de Grèce.

Pour cet album, Lynn et Marc se sont fixés plusieurs objectifs : être proche de l’autre, toucher l’âme, agrandir l’espace... La voix et la basse s’allient, orient et jazz se parlent.

De compositions personnelles chantées en arabe, en syriaque et en grec avec le chœur byzantin Antifoniko Melos, vers deux covers de Joni Mitchell et Radiohead, et deux standards de jazz chantés en arabe et en anglais, l'album s’achève avec une composition de Lynn Adib chantée en français.