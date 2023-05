“Nioumi” de Lylah, Découvrez la pop afro-caribéenne, une musique redoutablement efficace

Au-delà de l’aspect musical, cet EP est aussi l’occasion pour la jeune chanteuse d’exorciser quelques démons du passé, de tirer un trait sur certaines relations toxiques.

Originaire de Paris, elle est née avec un micro dans la main, un père musicien et un oncle DJ. Elle commence la musique par le gospel et c'est à l'adolescence qu'elle se retrouve dans un girls band "Les Déesses". Un immense succès avec des singles vus plus de 15 millions de fois et une aventure incroyable qui l'emmène dans le monde entier.

Amoureuse des sonorités afro, elle puise aujourd'hui son inspiration dans une musique pop et caribéenne. Pour son nouvel EP, “Nioumi”, composé au Nigeria; elle s'est entourée de quelques uns des membres de la Sexion d'Assaut.

Lylah - Essayer (Clip officiel)

Dans cet EP, il est souvent question de rapports hommes-femmes, de relations compliquées.