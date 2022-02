“Nomade” de Valentine Lambert, un joli voyage musical

En quelques années, Valentine Lambert a imposé son propre répertoire folk. Elle signe des chansons intimistes évoluant entre les grands espaces américains et l’esprit pop country. Si ses influences sont nombreuses, ses mélodies prennent corps dans une approche sensible et personnelle, qui nous fait respirer le grand air du voyage et de l’amour.

Bercée depuis toujours dans les arts grâce à une mère artiste-peintre et un père musicien, Valentine Lambert se prend de passion à l’adolescence pour la guitare, puis le chant. Elle se plonge dès lors dans la musique Americana et l’univers d’artistes comme Norah Jones, Bob Dylan ou Emmylou Harris, avant d'écrire ses propres chansons, en français et en anglais, au son chaud et authentique des instruments acoustiques.

Fidèle à sa guitare qui l'accompagne partout, la jeune femme livre des interprétations sincères et poétiques de son large répertoire. D’abord composé de reprises, elle fait découvrir au public ses premières chansons dans son EP “Un Millénaire”, sorti en 2018. On y retrouve trois compositions originales et une reprise du titre “Ils ont changé ma chanson”. Elle marque ensuite une pause musicale en partant pour 6 mois en Australie. Là-bas, Valentine continue de composer et d’écrire et pense déjà à concrétiser le projet d’un deuxième EP, profitant de cette aventure à l’autre bout du monde pour se nourrir de nouvelles rencontres. À son retour en 2019, on a pu l’applaudir notamment en première partie de Delgres et de Gaëlle Buswel.

C’est à l’hiver 2020 qu’on découvre son nouveau single, “The World Falls Apart”, dans lequel elle évoque en anglais et avec mélancolie, le climat et ses inquiétudes à travers un clip plein de délicatesse tourné sur une plage de Vendée.

En prenant la route vers de nouvelles sonorités pour son deuxième EP "Nomade" composé de 6 titres, Valentine Lambert donne un élan audacieux à son projet folk en intégrant de nouveaux musiciens. Curieuse de mélanger les genres musicaux, elle n’hésite pas à rompre la douceur d’une guitare-voix pour intégrer le son aérien et brillant de la pedal-steel ou le rythme d'une batterie pop entraînante.