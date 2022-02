"Nos rêves d'enfant” de Jim Bauer, une chanson composée à l’origine pour Slimane

"Nos rêves d’enfant” est une chanson de Jim Bauer co-composé avec Jules Jaconelli. Elle fut à l’origine composée pour le deuxième album de Slimane, Jim l’avait écrite car il se retrouvait dans le long parcours du chanteur et sa persévérance. Celui-ci souhaitera la chanter durant un temps mais encouragera Jim à la garder, idée que ce dernier conservera dans un coin de sa tête jusque finalement la terminer et la chanter quelques années plus tard.

Cette chanson traite de l’ambition et des rêves qui nous portent dès l’enfance mais qui peuvent aussi nous rendre esclave d’eux et nous mettre des œillères sur toutes les autres merveilles qui s’offrent à nous, jusqu’à potentiellement nous faire passer à côté de l’instant mais aussi d’un destin différent qui serait peut-être tout aussi beau.

C’est une chanson qui met en garde sur le rôle à double tranchant que peuvent jouer nos rêves dans l’accomplissement de nous-même et qui peuvent laisser filer le temps plus vite que nos yeux ne s’ouvrent.