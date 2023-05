“Nuit noire” de BARON.E, les deux artistes se sont affranchis et explorent des styles différents

Enregistré sur les rives du lac d’Annecy, ce nouvel EP offre à chaque titre une identité propre. Faustine et Arnaud y chantent les innombrables et interminables nuits, les festives, les amoureuses, les insomniaques, les angoissantes et les rêveuses.

Le duo BARON.E est de retour avec un nouvel EP, “Nuit noire” © Radio France - Laureat Bakolli

La rencontre entre Faustine et Arnaud remonte à leur adolescence, passée dans leur ville natale de Fribourg au sein d’un même groupe d’amis. Alors qu’Arnaud chante et joue plusieurs instruments dès l’âge de cinq ans, Faustine découvre cette passion tardivement, à l’orée de la vingtaine. BARON.E est le fruit d’une collaboration réunissant l’expérience d’Arnaud et la fraîcheur musicale de Faustine. Ce qui commence de manière hasardeuse dans un bar de leur ville prend un tournant en 2019 avec le succès de leur premier single, "Un verre d’ego", remarqué par les radios locales et le magazine "Les Inrocks" qui le glisse dans sa playlist des meilleurs morceaux de 2020. Après 2 EP, “Jeunesse dorée” et “Créature” avec lesquels ils ont réussi à conquérir le cœur du public suisse, Faustine et Arnaud décident de partir également à la rencontre de leur public français. BARON.E - Chanson d'amour (Clip Officiel) Aujourd’hui, ils présentent “Nuit noire”, leur 3e EP composé cette fois-ci de 6 titres. Arnaud et Faustine se complètent à la perfection, autant dans leurs inspirations que dans leur manière de concevoir leur musique. A noter que le duo a pris la décision de s’installer en France en septembre prochain, ce qui en dit long sur leurs envies de conquête de l'hexagone.