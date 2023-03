“Nuits d’ailleurs” de Lupo, un voyage électro rock en 9 escales

Aux origines de cette aventure sauvage et fragile, René Bergier qui fut, pendant 17 ans, l’ambassadeur de “La Belle Bleue”.

Après des dizaines de tournées, de très nombreux concerts et 5 albums, le membre emblématique de “La Belle Bleue" a réunis 2 de ses amis autour d'un projet de chanson rap et électro.

Sans renier son appétit insatiable pour la belle chanson à textes, René Bergier troque sa guitare pour accueillir dans ses rangs la fougue électronique et l’énergie rock comme autant de moments suspendus, planants et épurés. Avec l’envie, toujours, d’écumer ses productions pour n’en garder que le sel, l’essence et l’essentiel.

René Bergier propose avec “Nuits d’ailleurs” bien plus que ses souvenirs. Il détaille tel un sculpteur, la matière noble que lui offre l’imaginaire, explorant cette connexion entre l’abstraction, le mystique et l’exigeante nécessité d’un ancrage dans le réel, où vécu et intime s’entremêlent parfois. Metteur en scène de trajectoires de vie et d’horizons maintes fois chamboulés, Lupo transcende ses histoires familiales avec conviction.