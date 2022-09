“One of us” de Quintana Dead Blues eXpérience, un univers inclassable et personnel

Après 14 albums sous différents noms, voici le dernier né de Quintana Dead Blues eXpérience, “One of us”

Piero Quintana est seul sur scène avec une vieille GrooveBox Roland MC909 et une guitare à fond qui annihile momentanément des années moins faciles. Et pourtant Et pourtant, quand on l’entend, on a l’impression qu’ils sont plusieurs à jouer. Son son est violent, prolongement d'un mode de vie assumé depuis toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait : une intensité qui découle de la forte identité du chanteur à l’univers inclassable.