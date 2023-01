“Orange” de Luke Anger, un album sur la période de transition que nous vivons

Le nom de l'album fait référence à la couleur de la lumière naissante, celle de l’aurore et symbolise ici l’espoir et l’optimisme.

Le premier album de Luke Anger était essentiellement ancré dans la remise en question du passé, du présent, dans le deuil et la reconstruction, la pierre, d'où l'ancien Artwork sur une statue de lion. Sur celui-ci, les 2 couleurs dominantes sont le bleu et l'orange (2 titres de l'album). Le bleu symbolise la profondeur et la confiance en soi, et l'orange l'espoir et la lumière naissante, deux valeurs essentielles pour affronter le changement.

Le titre éponyme de l’album exprime d’ailleurs cette transition que nous traversons actuellement, avec plusieurs phases qui essayent de décoller, pour s’envoler à la fin.

Le titre “Childish Eyes” exprime le désir de retrouver l'innocence qu'on peut avoir à travers notre regard d'enfant. Une âme d'enfant retrouvée est projetée dans un voyage spatial vers l'avenir grâce au titre “Futur”.

Les autres titres abordent des sujets associés tels que la confiance en soi (Bleu), la solitude (Alone), la perception de soi dans la séduction (Sahara), l'amour fictif (Extase), l'amour impossible lié à un contexte (DGSE), la conscience (Opium) ou encore “espoir (Eden) ...