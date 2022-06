“Pandore” de Vizir, photographie intime de la vie d'un couple

L'artiste expose au fil de ces 5 titres toutes les étapes d’une histoire d’amour, de ses débuts et de la passion qu’elle suscite, d’une certaine routine qui commence à s’installer, des doutes et des questions que l’on se pose, jusqu’au point de rupture, la fin.

Vizir est un auteur, compositeur et interprète hors du temps. Il nous délivre une chanson française avant gardiste, à mi-chemin entre la nostalgie de ses pairs (Gainsbourg, Lavilliers, Ferré...) et la modernité de la nouvelle scène anglo-saxonne et américaine (James Blake, Billie Eilish...).

Avec un son organique et intemporel où les instruments acoustiques s’injectent d’électronique, il nous embarque dans sa musique qui ne ressemble à aucune autre. Les mots qu’il enlace, piétine, déchire, et façonne avec une poésie brute, Vizir les déclame avec une voix sans pareil, grave et profonde, dans des mélodies qui s’infusent jusqu’à ce qu’il ne vous reste qu’une seule envie, les chanter encore et encore.

Le 3 juin dernier, Vizir dévoilait son Premier EP "Pandore”. 5 titres pour raconter en filigrane l’histoire d’un couple au sein duquel la passion des débuts va laisser place à la dureté de la vie à deux, sans argent dans une ville qui promet tout mais n’offre rien. On y parle du doute, de la tromperie comme une fuite vers un ailleurs idéal.