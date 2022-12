“Paris-Bogota” de Cécilia Cara, un album aux sonorités pop-latines

Un pont entre la France et la Colombie

Chanteuse, comédienne et danseuse, Cécilia Cara a participé à de nombreux projets avant de proposer son album “Paris-Bogota”. Enregistré entre la France et l’Amérique latine elle a réussi à combiner Pop Moderne et styles musicaux Sud-Amérindiens tels que la Cumbia, Boléro, Bachata, Reggaeton,…

Cécilia Cara aborde dans ses chansons, parfois de façon joueuse, des sujets importants pour elle tels que la tolérance, l’histoire du café, l’amour ou encore le climat comme dans “Mamma terre”

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Paris-Bogota”, album organique et ensoleillé, mêle le français à l’espagnol, la mélodie à la danse et nous entraîne dans un voyage ethnique et sensuel.