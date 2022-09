“Paris” d’Emma Doo, une chanson qui établit un lien entre la ville de l’amour et l’amour de sa vie

Franco-américaine, auteure, compositrice et interprète, Emma Doo (surnom que lui donnait sa grand-mère) écrit ce qu’elle vit et ressent sans détour.

Bercée dès son plus jeune âge par la voix et la passion de sa maman, Emma Doo fait ses débuts à l’adolescence dans le lyrique puis développe ses techniques d’écriture au sien de groupes parisiens.

En 2015, elle intègre la Berklee College of Music et s’envole pour Boston. Elle y perfectionne sa technique vocale, apprend à jouer avec les mots, à transcrire ses émotions. Pour un devoir, elle travaille sur un poème. À l’époque, Paris lui manque tellement et surtout son nouveau petit ami est reparti en France.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un texte qu’elle redécouvre en 2021, qu’elle retravaille et qu’elle partage. Son titre “Paris”. Et pour l’anecdote, le petit ami de l’époque est aujourd'hui le père de ses deux garçons.

Cet été, elle a travaillé sur une chanson intitulée “Tattoo” qui devrait sortir très prochainement.