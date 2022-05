“Paris Lisbonne” de Matild, un opus pop qui nous emmène ailleurs

Forte de plus de 7 millions de streams avec son single "Paradis bleu", Matild décide de se lancer dans l’écriture de son tout premier EP, “Paris Lisbonne”.

Amour, voyages, évasion, nostalgie... Les histoires des uns et des autres, la richesse de chacun, les rencontres et les voyages la nourrissent pour son travail d'écriture.

Les chansons qui le composent sont fraiches, colorées et remplies de sonorités pop aux influences rétros.

Son objectif ? Toucher plusieurs catégories d'auditeurs, aussi bien les adultes que les plus jeunes, le but final étant de transmettre une humeur positive et de les voir sourire, danser, chanter et croquer la vie en pleine dents.