“Pelagos” d’Epsilon : une invitation au voyage entre souvenirs, origines, amours et espoirs

10 titres mélancoliques et lumineux !

Epsilon... 5e lettre de l’alphabet grec mais aussi le pseudo choisi par Grégory Nicolaïdis, rêveur réitéré. Depuis l’artiste chante des chansons en anglais sur ses racines, l’amour ou encore l’espoir.

Puis c’est la fin d’une idylle amoureuse de 13 ans. Il est temps de prendre "le grand large” qui se dit “Pelagos” en grec. Nom donné également à la maison au bord de la Méditerranée, dans laquelle il a passé tous ses étés. Son repli dès que les bleus à l’âme commencent à pointer leur nez, son refuge.

C’est donc tout naturellement que “Pelagos” devient le titre de son premier album. Ce disque-là, essentiellement en anglais, s’installe à la fois comme une odyssée et un road-trip.

Epsilon et Elodie Frégé - Whatever

Whatever a été le second extrait dévoilé de "Pelagos". Ce duo avec Élodie Frégé revient sur ce chemin sinueux et irrésistible sur lequel on se lance parfois à 2 sans savoir ce qui nous attend, sans rien attendre d’autre que de vibrer. De vivre avec intensité.