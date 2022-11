“Petite Nana” d’Amalia, des mots symboles d’une génération, d’un moment de vie

Si on lui demande si elle fait plutôt du rap, de la pop ou de la chanson, Amalia répond avec un sourire narquois ‘’Je fais... ce que je veux !’’. Ce qu’elle veut, pour de vrai, c’est un moyen d’expression sans limites. Si Amalia accepte volontiers les contraintes d’écriture et de style, et peut même s’en délecter car sa plume et son flow lui permettent de les surmonter, elle refuse absolument de se brider.

La liberté est une valeur qu’elle place au-dessus de tout : liberté d’aborder les thèmes qui lui sont chers sans se demander si elle aura l’air cool, liberté de jouer ou pas de sa féminité, liberté d’exprimer son besoin de reconnaissance.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Petite Nana” raconte l’histoire d’une jeune adulte entre 18 et 25 ans, sans arme et remplie de doutes. Mais que signifie avoir 20 ans à notre époque ? L’EP décrit ce fameux premier chagrin d’amour, ce besoin d’identification quand on est jeune, les angoisses et la prise de conscience du monde qui nous entoure, les soirées étudiantes, la solitude, le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Ainsi “Petite Nana” est “un projet à écouter pour se sentir compris ou pour encore… replonger dans sa jeunesse”.