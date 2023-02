“Pochette surprise” d’Aliashka, un album à la fois à la fois pop, urbain, groovy et poétique

À mi-chemin entre la musique électronique, hip-hop, traditionnelle et orchestrale, Aliashka détient sa propre recette musicale qui bouleverse les codes.

Aliashka écrit et enregistre ses premières chansons dès 2011 avec le compositeur de films Jean-Pierre Taïeb. Autodidacte, elle développe rapidement sa façon unique d’écrire et de chanter en alliant poésie, figures de styles peu communes, rythmes des mots et jeux de sonorités.

Ayant grandi avec l’extravagance des Rita Mitsouko et de Richard Gotainer, on retrouve dans l’univers musical d’Aliashka une véritable théâtralité, un côté “farcesque” ou clownesque, la musique étant un moyen pour elle de surprendre, de relier paroles et gestes.

Depuis 2017 elle collabore avec Le Turk à la musique et à l’image. Ils réalisent ensemble le premier album d’Aliashka "Pochette Surprise". Le Turk est un photographe de renom et un compositeur de formation musicale classique, notamment spécialisé dans la direction de choeur d’où la présence de nombreux arrangements vocaux polyphoniques dans leurs chansons.

Après de prestigieuses 1ères parties ces dernières semaines, Aliashka est actuellement en résidence pour la préparation de son Tour "Pochette Surprise” où elle est accompagnée sur scène d’un batteur masqué et parfois de danseurs.

La scène étant un moyen pour elle de fusionner les disciplines, Aliashka met en scène un concert où se déploie le chant, la musique, la chorégraphie et la théâtralité́. Un univers où la poésie crée souvent la surprise...