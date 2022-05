“Poudre de lune” de Zanarelli, un second album onirique

11 titres s’invitent au creux de l’oreille et réchauffent l’âme

Zanarelli grandit en Isère où très tôt le chant et musique viennent cohabiter avec lui. A la maison, on écoute de tout, de la chanson française au jazz en passant par le pop-rock. Au fil des années, sa passion pour l’écriture de développent, les mots l’aide à passer l’adolescence et sa plume livre ses nuances.

Zanarelli observe le monde qui l’entoure, mûrit et forge sa sensibilité. Le voilà désormais auteur-compositeur-interprète et un premier opus, “l’écho des vertiges”, voit le jour en 2017. Épanoui et habité sur scène, Zanarelli prend plaisir à partir en tournée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd’hui, il présente “Poudre de lune”, son deuxième album où il livre une délicate et sincère mise à nu de ses émotions. Parfois nostalgique, il se tourne pourtant ardemment vers la lumière de l’avenir.