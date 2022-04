“Pour vous servir” de Basile Palace, bienvenue dans les coulisses de la vie de groom

Basile Palace, c’est une manière de voir le monde, de parler d’amour et de toucher juste. C’est une invention, c’est un personnage, qui trompe la tristesse et s’amuse de ses larmes.

Basile Palace, c’est avant tout l’histoire d’un rappeur qui voulait chanter, ou d’un chanteur qui voulait rapper, au choix. Son enfance, il la partage entre des cours de solfège la journée et des entraînement de diction le soir sans oublier de travailler son flow en imitant Eminem et Sexion d’Assaut, un stylo dans la bouche, le soir.

C’est à ce carrefour musical qu’il a voulu revenir en 2019, en créant son projet Basile Palace.

Aujourd’hui avec “Pour vous servir”, Basile se présente en groom du Palace qu’il a construit et nous fait voir sa Groom life, à passer des nuits solitaires et nostalgiques en rêvant de la vie de Palace. Vous voici les hôtes de Basile, conviés à l’inauguration du palais de ses émotions et de ses mélodies.

Derrière les rires du Maitre de Cérémonie, on devine un peu de peine, d’amertume et quelques rêves déçus. Tout n’est pas toujours rose derrière la façade scintillante du Palace. Mais pour ne pas gâcher cette soirée de Gala, Basile gardera le sourire et fera de sa tristesse une fête à laquelle tout le monde est convié. Bienvenue dans les coulisses de la vie de groom, une fois l’uniforme enlevé, Basile Palace pour vous servir !