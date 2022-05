“Press play” d’Olympe, un nouvel album positif, personnel et plein d'émotions !

Finaliste de la saison 2 de The Voice, Olympe présente aujourd’hui un projet qui lui ressemble et dont il a choisi la direction artistique.

En 2013, sa version de "Born to Die” de Lana Del Rey interprétée sur la scène de "The Voice" bouleverse les 4 coachs. En suite tout s’enchaine très vite. Après plusieurs albums et une tournée en France, Olympe a besoin de faire une pause médiatique pour travailler sereinement sur des projets qui lui tiennent à cœur.

C’est ainsi qu’en 2016, ses fans découvrent un nouvel opus et un nouveau concept piano-voix et violoncelle qu’il présente sur de nombreuses scènes intimistes et adaptées à ce concept pendant presque 2 années.

En 2020, Olympe crée son propre label de musique “Talentcy Records” et travaille sur un nouvel album qu’il a composé et écrit en s’entourant d’auteurs talentueux. Il retrouve les studios courant 2021 pour enregistrer “Press Play”. Un album qu’il nous présente aujourd’hui dans “La Nouvelle Scène musicale” sur France Bleu.