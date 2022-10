“Primal” de Zucco San, un son pop inspiré de soul, de rock ou encore de jazz

Violon pendant 9 ans, piano à ses heures perdues, guitare depuis l’âge de 15ans, chant dans une chorale de groupe, école de théâtre... Zucco San est un artiste touche à tout qui s’est prendre le meilleur dans chacune de ses expériences.

En 2009, après avoir été diplômé de son école de théâtre, il a créé une compagnie avec ses 9 camarades de promotion avec laquelle il a tourné pendant 5 ans avec 2 spectacles de Comedia dell Arte. C’est au même moment qu’il a eu l'opportunité de composer et enregistrer les musiques d'un spectacle musical sur les droits de l'homme, proposé par l'association AEHPI. S’en suivent 3 singles en anglais.

Zucco San joue dans des pubs parisiens et continue sa collaboration avec l'association en composant la chanson "Toi femmes" écrite pour les manifestations des journées de la femme. Des actrices et chanteuses notamment Enzo Enzo et Agnès Soral participent au projet, de l’enregistrement en studio jusqu'au tournage du clip.

Depuis 2017, il est inscrit sur la plateforme Livetonight qui lui permet de faire quelques concerts privés.

Puis arrive 2008 où Zucco San commence à travailler sur son propre projet. L'objectif étant de sortir un album de 10 titres. Après réflexion, ces créations seront dévoilées en 2 temps, sur 2 EP différents. Le premier "Primal" vient de sortir, le second est attendu pour début 2023.