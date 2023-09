"Quasar of love” de Perfecto, un hommage à l'amour dans son ensemble

Un hommage également aux références et inspirations qui ont animé les 5 membres du groupe à travers le temps, des 60's à nos jours.

“Quasar Of Love” raconte l'histoire de Bobby Blackheart, célèbre crooner intergalactique du 31ème siècle qui, arrivé au sommet de sa carrière, constate que le sujet majeur de son répertoire, à savoir l'AMOUR, n'existe en fait plus vraiment.

L'histoire se passe dans un futur lointain, où l'absurdité, l'individualisme et la quête de pouvoir caractérisant l'être humain, se sont exportés à travers un univers totalement exploré, colonisé et pollué à l'image de la terre qui, depuis notre ère, est devenue un véritable enfer dystopique.

PERFECTO - Little Man (Clip Officiel)

Bobby, déçu et découragé par ses congénères, ne se voit plus chanter ses love-songs et se retire de la lumière des projecteurs. Après une période de dépression et de découragement, Bobby ne veut pas se laisser abattre et l'optimiste, profondément humaniste, qui sommeille en lui, se met à la recherche de cet amour perdu. Va-t-il le trouver ?