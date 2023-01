“Radio Topiti” d’Ayélé, un été indien musical

Après avoir travaillé avec Amadou et Mariam et après avoir fait partie du groupe Pepper Island avec qui elle produira 2 albums afro, Ayélé se lance un nouveau défi.

Auteure, compositrice et interprète, elle s’est entourée du bassiste Laurent Griffon et du batteur Sébastien Delaleu Crasmesnil avec qui elle crée un trio de musique folk, soul et jamaïcain.

Dévoilé avant la sortie de l’album "My Heart Loves You" est la lettre d’amour idéale que l’artiste aimerait trouver dans ma boîte aux lettres. “Une lettre avec une très belle écriture soignée sur un beau papier dans une belle enveloppe. Une lettre courte qu’elle peut lire et relire et surtout chanter encore et encore”