(Re)Découvrez Déborah Leclercq, celle qui a fait chavirer André Manoukian

En 2020, Déborah Leclercq suit des études de comédienne à l'école Claude-Mathieu. Mais le Covid pointe le bout de son nez et comme beaucoup de monde, la jeune femme se retrouve recluse. Son école met bien en place des cours en visio ou par téléphone, mais réciter des textes toute seule devant son ordinateur, c’est trop dur et elle abandonne.

Un mal pour un bien puisqu’elle prend alors sa guitare et poste des vidéos sur les Réseaux sociaux. Et c’est grâce à cela qu’André Manoukian la découvre. Il la contacte, discutent ensemble et se mettent d'accord : il faut que Déborah écrive ses propres textes. La jeune artiste se prête au jeu et raconte ses 20 ans.

Un flow singulier qui n’appartient qu’à elle. Une manière de placer ses mots, libre, en dehors de la mécanique des machines qu’elle rend organiques. Un timbre sombre, comme un voile posé dessus, dont les fêlures laissent passer des éclats de lumière. Voilà la description de Déborah Leclercq.

Son premier EP travaillé avec son mentor André Manoukian est attendu pour septembre prochain. En attendant, elle a déjà dévoilé 3 de ses titres : “Lara Croft” et “Regarde-moi”