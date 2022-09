“This is real” de Thomas Khan, un retour aux heures glorieuses de la Soul music

Thomas Kahn, chanteur à l’histoire personnelle chargée d’émotions fortes, est reconnu pour son timbre de voix unique et ses qualités d’interprète. Habité par la Soul, il retrouve dans cette musique les valeurs de transmission, de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie ordinaire.

S'il a commencé dans le milieu du rock indé, où il utilisait sa colère comme unique combustible, l’artiste a très vite ressenti le besoin d’exprimer des choses plus douces. Mais impossible avec ce style de musique. C’est alors qu’il se rapproche de la soul.

En 2014 il enregistre un premier EP, “Bluedy Mary” dans une grange à foin suivi d’un second "Pulse" 2 ans plus tard. Puis arrive “Slideback” en 2019, un 1er album aux contours sonores plus pop mais dont un titre, “Blame & Regrets”, annonce “This is Real” tant pour la panoplie d’instruments à vent que pour la mise à nu existentielle.