“Regarde ailleurs" d’Aliose, un album entre mélancolie et poésie

Aliose est un duo composé d'Alizé Oswald et Xavier Michel qui propose depuis plus de 15 ans des textes espiègles écrits à 4 mains.

En quelques années le duo suisse Aliose a su trouver une place bien personnelle dans le paysage de la chanson pop francophone. Après de nombreux concerts en Suisse et à l’étranger, et plusieurs albums, ils présentent aujourd’hui le dernier né, ”Regarde ailleurs”.

Un album qui aurait dû voir le jour en 2020 mais la situation sanitaire a modifié les plans et le duo a décidé de reporter la publication de ce dernier. 2022 qui voit aussi le lancement d'une toute nouvelle tournée.

Alizé et Xavier revendiquent leur goût prononcé pour une chanson française qui prend ses racines dans les années 70, marqués très jeunes par des artistes comme Maxime Le Forestier, Alain Souchon, Michel Polnareff, Michel Berger ou encore William Sheller. Ils ont baigné également dans une scène francophone plus récente, dans laquelle ils puisent une part de leur inspiration : -M-, Camille, Philippe Katerine, Benjamin Biolay, Tété, Jérémie Kisling, plus récemment Gaël Faye, Voyou ou encore Pomme en font partie.

Et puis, ils ont écouté également de nombreux artistes pop anglosaxons. On pourrait citer en exemple Cat Stevens, Simon & Garfunkel, The Beatles, Ben Harper, Belle & Sebastian ou The Cranberries. Ou plus récemment Black Pumas, Agnès Obel, Feist, Angus & Julia Stones, Half Moon Run, Yaël Naïm ou leur compatriote Sophie Hunger.

Et cette mixité se ressent dans leur musique : les titres d’Aliose allient en effet la simplicité des vraies chansons pop à une certaine sophistication, et à des textes inspirés, entre mélancolie, ironie et espoir. C’est aussi vocalement que le duo nous séduit, par sa douceur, sa sensualité et sa virtuosité.