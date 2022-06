“Rendez-vous” de Joseph Kamel, l’émotion d’une personnalité à la voix singulière

Les textes et les mélodies se mélangent sur des sonorités pop et électroniques

Dans l’EP “Rendez-vous”, Joseph raconte sa réalité et ses émotions.

Grâce à ses textes et ses mélodies imparables, il nous plonge dans ses souvenirs. De Caen à la fourmilière du Caire où il a vécu ses premières années, se dévoilent, dans un désordre organisé, les ruptures et les questions qui rythment la vie et les inspirations de l’artiste Caennais.

Joseph Kamel qui débute la pratique musicale à l’âge de 8 ans avec le piano et le oud (instrument oriental traditionnel) est aujourd’hui mis en lumière lors des premières parties de Julien Doré et bénéficie d'un soutient de la part de Spotify grâce à son programme RADAR.