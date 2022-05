“Roue libre” du Collectif Team Peace, un album qui donne des envies d’évasion

Un premier album dans lequel figurent des textes toujours engagés et portant haut des valeurs positives et humanistes sur des sonorités pop reggae…

Le collectif Team Peace œuvre pour donner chaque jour un peu de bonheur aux gens, qu’ils soient proches ou trop loin, qu’ils soient sensibles aux vibrations qu’on leur propose ou juste à portée de notes.

Se laisser porter par la vague, faire de magnifiques rencontres, partager, jouer, prendre du plaisir... Telles sont les volontés des 4 membres avec comme but avoué d’en redonner la majeure partie à ceux qui vont écouter ces quelques titres.

Alors, depuis leur Mayenne paisible ils font sonner un reggae conscient et festif, où viennent s’immiscer chanson française et hip hop, comme pour mieux faire bouger les lignes et ouvrir pour nous de nouveaux horizons.

“En roue libre”, certes, mais en prise totale avec le monde qui nous entoure.