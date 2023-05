“Run4Life” de Carméline, un titre hommage à sa grand-mère, réfugiée palestinienne installée à Beyrouth

Pour ses chansons, Carméline puise ses inspirations dans les différentes cultures qui l’habitent

Artiste autodidacte, chanteuse, rappeuse, auteure et productrice : Carmeline est née à Vienne, en Autriche, d’une mère française et d’un père palestinien. Une triple culture que l'on retrouve dans une musique hybride et profondément engagée. On y retrouve les sonorités orientales issues de son patrimoine palestinien (dont elle hérite son nom, référence au Mont Carmel à Haifa), mais aussi une esthétique musicale urbaine et moderne, chantée et rappée en français et arabe.

L’année dernière, elle remporte le Prix Ricard Live 2022, qui lui permet de faire une tournée des plus grands festivals de France et de bénéficier d’une visibilité immense. Après "ALI-EN", “23H59” et “ZAHIR” Carméline a dévoilé en mars dernier “Run4Life”.

Carméline s’impose aujourd'hui comme l'une des nouvelles pépites montantes du rap et du slam en France. Ne la loupez pas !