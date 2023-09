“Santaï” de Léna Deluxe, embarquez pour un voyage initiatique dans la chaleur moite de la jungle

Un voyage musical de 8 chansons où se mêlent le français, l'anglais et le bahasa Indonésien.

Après la tournée de son album “Mirror For Heroes”, Lena décide de partir à l'aventure autour du monde à la recherche de nouvelles inspirations. Arrivée en Indonésie, elle est accueillie dans une communauté d'artistes dans un petit village près de Yogyakarta. C'est là-bas qu'elle compose et enregistre son 2e album “Santaï” accompagnée des musiciens indonésiens Ipin Nur Setiyo, Eugene Pacutantra Gagah, Adha M. Lauhil Zukhrufi et Damz Musafir Alydrus !

Ici, des mélodies entêtantes s'envolent sur des riffs de guitares à la croisée des cultures, entre rock 60's psyché, pop, et transe mystique portés par les percussions tribales et autres instruments traditionnels.

L’album est porté par le titre “Animals”

Lena Deluxe - Animals (Official Video)