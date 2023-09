“Sauvage” de Thibault Éskalt, la bande son d’un road trip incroyable

En 2020, l’artiste quitte tout et part pendant plusieurs mois à l'état sauvage sans argent, au cœur des éléments. En résulte 7 titres qu’il a également mis en images à la façon de petits courts-métrages.

C’est un projet né d’une expérience profondément intime que dévoile aujourd’hui Thibault Éskalt : des chansons, réunies sur l’album “Sauvage” mais qui constituent également le socle de son nouveau spectacle “Le dernier homme sur terre”.

Pendant des mois, il a expérimenté une vie en pleine nature, loin de tout et de tous, dans une forme de solitude et de dénuement le plus total... Une bribe de vie qu’il a décidé de mettre en musique “car cette solitude, on peut aussi l'expérimenter et la ressentir dans l’anonymat d’une grande ville”. De personnel, ce sentiment devient universel.

Clip - Thibault Eskalt - J'accélère (French Pop 2022-2023)

Hanté par la question du deuil et de la renaissance par la paternité, l’histoire de ce “Dernier homme sur terre” raconte cet état intérieur. Thibault Eskalt est seul dans le désert mais il cherche son chemin. Le parachute qu’il traîne derrière lui, héritier de Saint-Exupéry perdu dans un Sahara imaginaire, c’est une métaphore de notre passé, de notre histoire. Celle qui nous retient et nous empêche d’avancer. Le “Dernier homme sur terre” raconte, en somme, l’éternelle poursuite du bonheur.