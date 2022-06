“Saxophonia” de Benjamin Siksou, un disque à la fois mélancolique et plein de vie

Depuis 2017 et son dernier album, il y a eu des âmes qui sont parties, des doutes et des lumières, des ombres et des désirs, un virus et ses confinements.

2020 et sa pandémie... Cette période étrange a eu quelque chose de bénéfique pour Benjamin Siksou. Elle lui a permis un certain recentrage, d’aller au bout de choses enfouies, aussi bien dans les textes que dans les musiques.

“Saxophonia” s’attaque surtout à l’idée de manque, une frustration que l’artiste vient combler avec ses chansons.

Et puis Benjamin Siksou avait dans la tête, depuis plus de 10 ans, une fanfare ! Son fantasme absolu. C’est donc assez naturellement que le saxophone a pris une place centrale. Une situation renforcée par le fait que l’artiste a fait de supprimer de nombreuses strates, d’élaguer, épurer pour revenir à quelque chose de plus organique, de plus proche du live.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A l’écoute de l’album, on a l’impression d’être avec lui en studio, on entend ses respirations, presque ses fragilités. Mais chez Benjamin Siksou, on ne sait plus vraiment quelles émotions sont convoquées et c’est là bien la force de sa poésie.