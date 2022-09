“Scherzando” de Kent, une longue évocation pleine de tendresse et d’humour des années de jeunesse

Une voix chaude et chaleureuse, des mélodies qui trottent dans la tête au fil des ballades et des textes dont l’impact poétique se conjugue sur différents modes.

Après la tournée célébrant ses 4 décennies de carrière, la publication du roman “Peine Perdue” et la sortie d’une BD sur la vie d’Elvis, Kent avait décidé de prendre une année sabbatique. Et, ayant le sentiment d’avoir pas mal bourlingué, il se demandait si ça valait le coup de continuer à chanter… Et puis les confinements successifs sont passés par là, et pour lutter contre le pesant sentiment d’inaction sans liberté qui le faisait tourner en rond, il a pris sa guitare et les chansons sont venues.

Et puis, cet auteur-compositeur confirmé, qui n’appréciait pas de faire des reprises, revisite à sa façon 2 emprunts : “Déjà venu chez toi” d’Emmanuel Urbanet et “Il est trop tard” de Georges Moustaki.

Après un album piano-voix, puis une ouverture vers une formule plus pop, Kent, fidèle à sa volonté d’être différent à chaque fois, a privilégié une approche intimiste. Au gré d’une rupture rythmique accentuée par l’intervention d’une batterie, le tempo s’accélère et la guitare électrique se fait obsédante pour narrer ce qui a été le déclencheur d’une longue carrière et se termine avec les débuts de Starshooter, le groupe phare du punk rock français.