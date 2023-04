“Self portrait” de Bear’s Towers, un album péchu avec des sonorités et des thématiques nouvelles

En nous invitant à parcourir les 12 chapitres de cet album, le quatuor nous ouvre un peu plus encore qu’avant les portes d’un univers qui sait si bien marier douceur et puissance.

Bear’s Towers naît en septembre 2015 de la complicité de ses musiciens fondateurs, amis de la première heure, tous fans de rock. Pourtant le groupe se construit sur des bases très folk. Aucun instrument électrique ni même de batterie n'entrait dans la composition !

Bear’s Towers s’illustre alors dans une envie commune de créer et de partager des émotions à travers la guitare-folk et la voix intimiste d’Aurélien, les orchestrations électroniques savamment dosées par Olivier et la force vive d’un groupe de rock amenée par les frères jumeaux Tommy et Nathan. Avec le temps Bear’sTower a amené une touche plus rock, plus pop, et plus électronique.

BEAR'S TOWERS - Hometown

Le groupe vient de sortir “Self Portrait”, un album dans lequel il habille joliment certains de nos maux, certains de nos élans, pour mieux nous parler de nous, avec nos forces, nos faiblesses, nos dérives, tout simplement.