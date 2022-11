“Sequana” de Souad Massi, un voyage à la fois nostalgique et joyeux vers son enfance et sa jeunesse

Habituellement reconnue pour sa musique folk et chaâbi, sa palette de couleurs sonores s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes, le Brésil et parfois le rock.

Pour ce dixième album, Souad Massi a totalement renouvelé l’équipe qui l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une carrière commencée dans les années 1990 et marqué par un départ de l’Algérie pour la France. Elle s’envole ici à la recherche du soleil de son enfance, "de la lumière et de la douceur”, tout en traquant la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les mains du poète.

“Sequana” est un recueil de 11 chansons, dont 9 écrites et composées par Souad Massi, qui tentent de saisir le passage du temps et l’essentiel, ce que nous devons préserver et transmettre. Elle y parle du mal-être des adolescents d’aujourd’hui ou encore de la perte de repères, des dangers des régimes totalitaires qui poussent les peuples à prendre tous les risques pour quitter leurs pays. Ici, tout est métaphore et paradoxe, tout est cocon et chrysalide, tout est pulsion, et tout est lien.

“Sequana” affiche une diversité de styles musicaux inusitée, distillés avec délicatesse, au fil de l’inspiration, rock, folk, calypso, bossa, reggae, sons d’orient ou du désert algérien.