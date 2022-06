“Seule sous ma frange” de Pi Ja Ma, les houles de la vie racontées en 2 parties

Dans son nouvel album “Seule sous ma frange”, Pi Ja Ma conserve l’association de ses deux occupations préférées : le dessin et la musique. Se jouant des genres et des époques, l’artiste est désormais passée à l’écriture et à la composition, offrant des titres denses et personnels.

Imbibées de romantisme, les compositions de Pi Ja Ma offrent une modernité qui remet l’amour au goût du jour : l’incertitude des sentiments, les applications de rencontre et la joie du célibat sont magnifiées sur des mélodies rappelant le doo-wop des années 1950.

Solitaire dans l’intimité de sa chambre ou indépendante dans l’immensité du monde, les images fusent et brossent un portrait développé et abouti de la musicienne. Misant sur deux tableaux, Pi Ja Ma écrit en français mais aussi en anglais, permettant une proximité supplémentaire dans les méandres des histoires qu’elle conte.

Besoin de solitude et addiction au romantisme, la délicieuse contradiction de Pi Ja Ma engendre des titres clairs-obscurs, aux allures pittoresques de comédies musicales dans lesquels Pauline se confie aussi sur de sombres dilemmes intérieurs.